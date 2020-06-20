Arsenal'in limitsiz düşüşü!

20 Haziran 2020 Cumartesi, 23:40

Premier League’in 30. haftasında Arsenal, Brighton and Hove Albion’a konuk oldu. Sahaya dönüşün ilk maçında deplasmanda Manchester City’ye 3-0 mağlup olan Arsenal, Brighton’a da 2-1’lik skorla mağlup oldu ve kabus gibi bir giriş yaptı.

Maçta 68’de Nicolas Pepe’nin golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 75’de Lewis Dunk ve 90’da Neal Maupay’in gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Arsenal’da 40. dakikada Alman kaleci Bernd Leno sakatlarak oyuna devam edemedi. Dizinden sakatlanan Leno, sedyeyle oyun alanını terk etti. Öne geçtikten kısa bir süre sonra üstünlüğünü yitiren Arsenal, yüklenen ve gol arayan taraf olmasına rağmen son sözü 90’da Brighton söyledi.