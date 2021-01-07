Arşivden çıktı: Acun Ilıcalı ile Adnan Oktar aynı karede

07 Ocak 2021 Perşembe, 17:07

2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca başlatılan soruşturma doğrultusunda Adnan Oktar ve çetesine yönelik 3 bin 908 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın yargılanması sürerken eski bir gazeteye ait fotoğraf ortaya çıktı.

Veryansın TV haber sitesinin yazarı Nihat Genç tarafından paylaşılan fotoğrafta, yapımcı Acun Ilıcalı’nın da aralarında olduğu iddia edilen gruba suç örgütü lideri Adnan Oktar önderlik ettiği görülüyor. Fotoğrafın 90'lı yıllarda Anıtkabir'de çektirildiği öğrenildi. Fotoğraf çeşitli haber sitelerinde okurlara servis edilirken yapımcı Ilıcalı bir açıklama yapmadı.

Cumhuriyet muhabirinin konuyla ilgili görüşünü almak için aradığı Ilıcalı ve ekibine ulaşılamadı.

İŞTE O FOTOĞRAF

Adnan Oktar daha önce Acun Ilıcalı’nın öğrencisi olduğunu iddia etmiş, "Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik" ifadelerini kullanmıştı.

OKTAR VE SUÇ ŞEBEKESİNİN İDDİANAMESİNDE YAR ALAN SUÇLAMALAR

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırma."







