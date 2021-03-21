Artan vakalar sonrası İzmir Valisi: Kritik eşiği aştık
İzmir Valisi Köşger, kentteki vaka artışına dikkati çekti. Kritik eşiğin aşıldığını belirten Köşger, "Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim" dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanılığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (COVID-19) güncel vaka sayılarını ilişkin değerlendirmede bulundu.
İzmirlilere çağrıda bulunan Köşger, şunları söyledi:
"Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım"
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