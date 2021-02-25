"Artık asgari ücretlinin evinin önünde arabası var" diyen AKP'li Tamer'den yeni açıklama

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:33

AKP Milletvekili İsmail Tamer, çıktığı bir televizyon programında, “Bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını altı ayda bir değiştiriyorlar, arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlinin evinin önünde arabası mevcut” ifadelerini kullanmış, bu sözler tepkilere neden olmuştu.

Gazeteci Recep Bulut’un köşesinde aktardığına göre, Tamer o sözleri kimler için söylediğine ilginç bir yanıtla açıklık getirdi. Tamer, “İnanın o sözleri hangi televizyon kanalında ne zaman söylediğimi bile hatırlamıyorum. Ama ben esas o sözler Apartman görevlileri için söylemiştim” dedi.

İLGİNÇ SAVUNMA

Bulut'un yazısında aktardığı o yanıt şöyle:“İnanın bu sözleri ne zaman ve hangi kanalda söyledim onu bile hatırlamıyorum. TV Kayseri’de mi yoksa Kanal 38’de mi bilmiyorum. Dün akşam da TV Kayseri’deydim. Ama inanın hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum!” dedi.

“Peki bu sözleri siz söylemediniz mi yani?”

“Benzer şeyler söyledim, doğru. Söyledim söylemesine de ben esas bu sözleri apartman görevlileri için söyledim. Çevrenize bakın her apartman görevlisinin kapısında bir araba var. Sonra ben bu sözleri bizden önceki yani 2002 önceki hükümet döneminde asgari ücretlinin alım gücünü mukayese etmek için kullandım. 2002 öncesi asgari ücretlinin alım gücü 100 dolar civarındaydı. Oysa bugün 400 Dolar civarında. Bunu ifade etmeye çalıştım” dedi.

“EVİNİN ÖNÜNDE ARABASI MEVCUT”

Katıldığı bir yerel televizyonda Türkiye ekonomisi ve asgari ücrete ilişkin eleştirilere yanıt veren İsmail Tamer, şunları söylemişti.

"Asgari ücret geçmişte 100 dolar civarında bugün ise 400 dolarlara çıkmış. Az, yeterli değil. Bu ülke zengin olsa da asgari ücreti üst seviyede verse. Türk ekonomisi sıkıntılı süreçte bile büyüyor ve bu ilerlemeyi yok sayamayız.

İşsizlik oranı zaman zaman düşüyor zaman zaman yükseliyor, biliyoruz. Bazı sıkıntıların bu pandemi döneminde olduğunu söylemek lazım. Sıkıntılı süreç içerisinde Türk ekonomisinin yüzde 3’lerin üzerinde büyüdüğü bir gerçek de söz konusu.

İlerlemeyi yok sayamayız. Bugün bakıyoruz, bu eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir, belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut."

AKP'Lİ ÜNAL DA ÇİFÇİYE TELEFONU ÇOK GÖRMÜŞTÜ

AKP’li Mahir Ünal katıldığı bir televizyon programında, “Bir delikanlı geldi. ‘Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz’ dedi. ‘Telefonunu alabilir miyim’ dedim. IPhone 6. ‘Kaça aldın’ dedim. ‘3400 lira mı, 4500 lira’ mı dedi, ’24 taksitle aldım’ dedi. ‘İnternet paketi de var mı?’ dedim. ‘Var’ dedi. ‘Ayda kaç para ödüyorsun buna?’ dedim. ‘Ayda 450 lira ödüyorum’ ifadelerini kullanmıştı. Ünal’ın açıklamaları kamuoyunda geniş yer tutmuş ve tepki çekmişti.