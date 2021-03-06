Artık işimiz dijital, arkadaşımız yapay zeka olacak

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:02

Covid-19 tüm hayatımızı derinden etkilemeye devam ederken bu zor süreçte birçok kişi için işini ya da eğitimini sürdürebilmenin yolu dijitalleşmeden geçiyor. Belki bundan sonra eski alışkın olduğumuz çalışma modellerine hiç dönmeyeceğiz. Klasik bir ofisimiz olmayacak, iş arkadaşlarımız yapay zeka olacak, dijital göç hızlanacak, sinema konserleri sadece sanal ortamda izleyebileceğiz.

Uzaktan çalışma yeni normalde kalıcı hale gelecek, hibrit modellerle daha esnek bir çalışma yaşamı bizi bekliyor. Türkiye İş Bankası’nın iştiraki Softtech’in hazırladığı “2021 Teknoloji Raporu” da bunu doğruluyor. Raporda yer alan teknoloji radarına göre Mobil Cihaz Dönemi olarak adlandırılan 2020 ila 2023 yılları arasında; 5G, uç yapay zeka, sesli asistan, sanal çalışma alanları, uzaktan çalışma öne çıkarken 2023-2028 yılları arasında ise yapay zeka iş arkadaşları, dijital göçebeler gündeme geliyor. 2028 ila 2036’da akıllı şehirler, dijital iş hayatı ve temel gelir radara girerken 2036 ila 2080 yıllarında; yapay şirket, insansı yapay zeka karşımıza çıkıyor. İşte bundan sonra çalışma hayatında bizi bekleyen değişimler:

* Uzaktan Çalışma: Covid-19 etkisiyle kuvvetlenen uzaktan çalışma trendi yeni normalde kalıcı hale gelecek. Evden çalışma yüzde 13’lük performans artışına neden olsa da uzaktan çalışmayla performansa bağlı terfi oranları düşüyor.

* Dijital Göçebeler: Uzaktan çalışma trendi, başka şehirlerden, başka ülkelerden çalışmayı da içeren dijital göçebe sayısında ciddi artışa neden olacak. Dijital göçebelerin önemli bir kısmının ıssız bir plajda çalışmaktan çok, yalnızlık duygusunu yenmek için paylaşımlı ofislere ağırlık verecek.

* Sesli Asistanlar: Sürekli online olma ihtiyacı insanlarda dijital yorgunluğa yol açıyor. Fiziksel hayatla dijital hayat arasındaki sınırların kalkması, dijital ortamlarla etkileşimde sesli asistanları ön plana çıkaracak.

* Sanal Çalışma Alanı: Uzun vadede dijital çalışma ortamının giyilebilir teknolojiler, akıllı gözlükler, hologram gibi teknolojilere doğru gelişecek.

* Yapay Zeka İş Arkadaşları: Dijital çalışma hayatının artması insanları yapay zekayla aynı ortamda çalışmaya itiyor. Daha çok işi otomatikleştirmek için insanlara yardımcı olacak yapay zeka kullanım senaryoları giderek artacak. Yapay zeka, çalışanların verimliliğini arttırmak için en iyi iş arkadaşları olacak.

* İzleme Teknolojileri: Dünya herkesin sürekli izlendiği ve takip edildiği bir dünya ile özgürlüklerin korunduğu bir dünyanın ayrım noktasına geliyor.

* Anında Üretim: Üretim fabrikalarda minimum stokla sipariş üzerinden gerçekleşmesinden, farklı materyaller ile 3D parça üretimine kadar geniş bir pencerede, anında üretim trendi güçlenecek.

* Temel Gelir: Yapay zekanın gelişmesiyle iş kaybına uğrayan insan sayısı çok daha fazla olacak. Bu gelişmeler temel gelir kavramını gündeme getirecek.



