Art.ist Sauna, UNIQ Expo’da açıldı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Sanatçıların en çok sorun yaşadıkları konular arasında eserlerini sergilemek, yani izleyiciyle buluşturmak yer alıyor. UNIQ Expo’da açılan Art.ist Sauna projesi, “Sanat pazaryeri” temasıyla ve “herkes için ulaşılabilir sanat ortamı” sloganıyla yola çıktı. Türkiye’de ilk defa 1500 metrekare alanda açılan Art.ist Sauna, resim, heykel, fotoğraf, dijital sanat, endüstriyel tasarım, seramik, cam, dokuma, karikatür, animasyon, performans ve sokak sanatı gibi sanatın her alanından eser barındırıyor. Art. ist Sauna’nın yıl boyunca sokak sanatı gibi farklı disiplinlerden sanatçılara da destek vereceği belirtiliyor. UNIQ Expo Kurucusu Alper Eyüboğlu, TTLC Sanat Danışmanlığı Kurucusu Dr. Gizem Pamukçu Tatlıcı ve McArt.ist Art Incubation Center Kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ortaklığı ile hayata geçirilen Art.ist Sauna’nın detaylarını Ünal anlattı. İlk olarak merak edilen bir soruyla başladık. “Art.ist Sauna” ne anlama geliyor? Ünal, “Özellikle McArt.ist olarak geçmiş deneyimlerimiz bağlamında, yaratıcı endüstrilere dönük deneyimlerimiz sırasında girişimcilerin bir araya geldikleri temel benzer metaforlar vardır: Garaj, fabrika, atölye vb. gibi... Sauna da bu kullanılan metaforlardan biri olarak bunun sanat alanında uyarlanması üzerine şekillendi” yanıtını verdi.

‘DİNAMİK, RENKLİ...’

- Sanatseverler neden Art.ist Sauna’ya gelmeli?

Empati kurarak cevaplanabilir. Bu toplum içinde yaşayan bir birey olarak, gündeme dair yaşanacak farklı deneyim ve sanat ile iç içe olabilmek başta en önemli motivelerden biri olsa gerek. Sanatı aslında bizim kendi içimize dönmemizi ve kişisel gelişimizi sağlamak üzere bir araç olarak görmek ile mümkün olacaktır. Bu deneyimler ile hayata geri dönüş olacaktır. Art.ist Sauna bir sanat galerisi değil. Dinamik, renkli, sanat eserleriyle iç içe ve eğlenceli dekorlarla bütün bir günü sohbet ederek, çalışarak, kütüphanesinde kitap okuyarak zaman geçirmeyi ve size farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan 1500 m2’lik bir alan...

- Sanatçıların izleyiciyle buluşamama gibi bir problemi mi var? Siz nasıl bunu sağlıyorsunuz?

Sanatçıların sanatseverlerle buluşamama gibi problemi aslında kısmi bir sorunsal. Sanatçı hem kendi içinde yer aldığı geleneksel ekosistem içinde belirli bir sanatsever kitleye hitap etmekte. Bu kısırdöngü, yeni bir kanal yönetimine ihtiyacı doğurmaktadır ki pazar büyüsün ve sanat insanların yaşamlarına dokunabilsin. Diğer kısıt ise sanatçıların ülkenin dört bir yanında var oldukları mekânlardan geniş kitlelere ve sanatseverlere ulaşamamaları... Art.ist Sauna oluşumumuz ile herkese açık bir inisiyatif olarak her sanatçıya kendini ifade edebilme olanağı ve açık kaynak misali bir kanal sağlıyoruz.

‘PAZARYERİ’

- 365 gün açık bir mekân olacak. Bu işin zorlukları ve faydaları neler? Galerilerde ya da eserlerde güncellemeler olacak mı?

Art.ist Sauna her sanatçıya açık ve kendilerine tahsis edilen alanda istedikleri eserleri herhangi bir temaya, kürasyona veya sanatsal kaygıya mahal vermeden kendi tercihleri ile eser yerleştirmesi yapabildikleri bir “pazaryeri” mantığında hareket etmekte. Bu süreçte periyodik olarak eser sirkülasyonu ve değişimleri olacaktır. Kendi içinde sürdürülebilir bir güncelleme olanağı yaratılacak. En önemli faydası, özellikle sanatçıların atölyelerinde sanatseverlere ulaşamadıkları için bir köşede duran eserlerini düzenli olarak Art. ist Sauna bünyesinde sanatseverler ile buluşturuyor olması. Bu işin en zorlayıcı noktası ise yeni bir yaklaşım tarzı ve iş modeli olduğu için ilgili partiler arasında kavramsal ve operasyonel olarak konumlandırma güçlüğü...

- Art.ist Sauna’da yer alan sergiler ya da eserler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Nisan-Haziran 2020 tarihleri arasında organize edilen McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması, resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat başlıkları altında dört ayrı kategoride “Korona Günlükleri” temasıyla gerçekleştirildi. İlk etapta bu organizasyona katılan eserlerden oluşan 150’ye yakın sanatçı ve sanat eserleri sergilenmekte. Bununla birlikte sokak sanatçılarından, karikatüristlerden ve tasarım eserlerinden oluşan bir seçki de bu kurguya dahil edildi. Hatta McArt Awards 2020 bünyesinde ödül alan sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçki, Art.ist Sauna Sanat Pazaryeri’ne tanıtım desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ev sahipliğinde 2021 yılında Taksim Sanat’ta özel bir sergiyle İstanbullular ile buluşacak.