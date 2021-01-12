ArtOda, 'Gece Yüzüşü' sergisini ağırlamaya hazırlanıyor
ArtOda, 10 sanatçının yapıtlarını bir araya getirdiği "Gece Yüzüşü" sergisini ağırlamaya hazırlanıyor. 26 Ocak'ta ziyarete açılacak sergi, 28 Mart'a kadar görülebilecek.
Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştiği ArtOda "Gece Yüzüşü" sergisini ağırlamaya hazırlanıyor. ArtOda, Gece Yüzüşü sergisiyle Müze Evliyagil Koleksiyonu’ndan ve koleksiyon dışı üretimlerden 10 sanatçının yapıtını bir araya getiriyor.
26 Ocak'ta ziyarete açılacak sergi, 28 Mart'a kadar görülebilecek.
Sanatçılar:
Mübin Orhon, Mümtaz Çeltik, Nilhan Sesalan, Onur Kılıç, Ozan Ölmez, Pınar Köksal - Ekin Kula - Hazel Kılınç, Tayfun Gülnar, Ufuk Yılmaz
Sergi ekibinden:
"Yalnızlıgˆı arzulamıs¸, uzun yıllar ic¸inde onu ele gec¸irmis¸tim. Sogˆuktu bu yalnızlık, orası o¨yle, ama sessizdi, yıldızların ic¸inde dolanıp durdugˆu uzay gibi harikulade sessiz ve bu¨yu¨k."
Hermann Hesse
"Suyun kaldırma kudretine meydan okuyabilmek için kaya gibi olmak gerekir, ağır ve sert; süzülerek derinliği katetmek ve dibe inebilmek için. Karanlığın örttüğü sularda her şey mümkündür. Nice yaratığın havasız soluduğu bu yabancı atmosfer, herkese yetecek kadar büyük bir karanlığa, sessizliğe ve dinginliğe sahip olmalıdır ki bu sebeple geceleri ağzı köpüre köpüre davet eder varlıkları kıyısına.
Gece yüzüşü yalnızlık yüklüdür. Geceleyin bu yeni uzayın sınırlarına vardığında herkes bir başına ve biriciktir. Karanlığın içine adım adım girildiğinde ayaklar yerden kesilir, yüzmek ve uçmak artık aynı edimdir. Bu yalıtılmış dünyanın üstü de karanlıktır, altı da. Derinlikle baş edebilmek için insanın nefesi kadar zamanı vardır, bu kadim yabancı yaratıkların arasında geçirilen sıradışı zaman öyle kısıtlıdır ki aydınlığa; gündüze ve gündelik gerçekliğe dönüş imkansız gibi görünür.
"Gece Yüzüşü", karanlık suyun davetkar kıyılarına cesurca yaklaşan 10 sanatçıyı bir araya getirerek onların yalıtılmış dünyasına bir bakış sunuyor."
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