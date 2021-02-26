Karadeniz'de vaka artışları devam ediyor: Bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Artvin'de merkeze bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Karadeniz'de vaka artışları Türkiye gündeminde yankı uyandırmıştı.

AA
26 Şubat 2021 Cuma, 19:08
Karadeniz'de vaka artışları devam ediyor: Bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sakalar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Bugün saat 16.00'da başlayan karantina uygulaması kapsamında denetimlerin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, karantinaya uymayanların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler