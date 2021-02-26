Karadeniz'de vaka artışları devam ediyor: Bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'de merkeze bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Karadeniz'de vaka artışları Türkiye gündeminde yankı uyandırmıştı.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sakalar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Bugün saat 16.00'da başlayan karantina uygulaması kapsamında denetimlerin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, karantinaya uymayanların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti