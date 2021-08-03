Artvin'de de yangın çıktı!

03 Ağustos 2021 Salı, 15:44

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

15 evin yangından etkilendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüncüler köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı.

Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile yurttaşların yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.