Aselsan 17 milyon Avro tutarında sipariş aldı
Aselsan Gebze Darıca Metro CBTC-Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi temini ile ilgili olarak yaklaşık 17 milyon euro tutarında sipariş aldığını duyurdu.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, EZE İnşaat ile yaptığı sözleşme kapsamında teslimatların 2023 yılı içinde tamamlanacağını belirtti.
Kaynak: Reuters
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