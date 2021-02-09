Aselsan 17 milyon Avro tutarında sipariş aldı

Aselsan Gebze Darıca Metro CBTC-Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi temini ile ilgili olarak yaklaşık 17 milyon euro tutarında sipariş aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 10:13
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Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, EZE İnşaat ile yaptığı sözleşme kapsamında teslimatların 2023 yılı içinde tamamlanacağını belirtti.

Kaynak: Reuters


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