ASELSAN personelini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Ankara Çevreyolu'nda Edirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, ASELSAN personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.
Ankara’nın Yaşamkent mevkisi Gölbaşı istikametinde Edirne’den Hatay’a giden Furkan İ. idaresindeki yolcu otobüsü, ASELSAN personelini taşıyan Ramazan K. kontrolündeki minibüse sabah saat 07.00 sıralarında arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle yol kenarına devrilen minibüsteki 17 yolcudan, Birol Üneşi (39) hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.
Polis, kazaya ilişkin yaptığı inceleme kapsamında yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak üzere gözaltına alarak karakola götürdü.
Otobüste bulunan yolcular ise kaza mahalline gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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