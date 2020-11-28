‘Asgari’ beklenti yüksek

28 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Araştırmasında bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 74 TL olarak hesaplayan Türk-İş’in, asgari ücret talebinin de bu olması bekleniyor. Bu rakam 750 liralık zam anlamına geliyor.

Gelecek yılın asgari ücreti aralık ayında yapılacak 4 toplantıda belirleniyor. Tarafların bir araya geleceği ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 4 Aralık’ta yapılacak. Daha sonra yapılacak iki toplantının adresi ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve işverenlerin temsilcisi olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olacak. Bakanlıkta yapılacak son toplantı ile de yeni asgari ücret açıklanacak. Son toplantının aralık ayının son haftasında düzenlenmesi bekleniyor.

Asgari ücreti belirleyen 15 üyeden oluşan komisyonda 5 işveren, 5 işçi, 5 de kamu temsilcisi bulunuyor. Komisyonda işçileri Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri, TEKSİF Başkanı Nazmi Irgat yapacak. Türk-İş, talep edeceği rakam konusunda şimdilik bir değerlendirmede bulunmuyor. Ancak Türk-İş heyetinin temel aldığı rakamın ipuçları, konfederasyonun yaptığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasında.

Bu araştırmanın içerisinde bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de yer alıyor. Son araştırmaya göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 3 bin 74 lira olarak açıklandı. Türk-İş’in bunun altında bir rakam talep etmesi kendisi ile de çelişeceği için beklenmiyor. Halen asgari ücret 2 bin 324 lira. Mevcut asgari ücret ile Türk-İş’in hesapladığı rakam arasında 750 lira fark bulunuyor. Başka bir ifadeyle Türk-İş’in rakamına ulaşılabilmesi için hükümetin asgari ücrete yüzde 30’un üzerinde zam yapması gerekiyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 15 ARTMIŞTI

2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücret geçen yılın sonundaki görüşmelerde yüzde 15.03 artırılarak 2 bin 324 liraya çıkarılmış, 304 lira artış yapılmıştı. Hükümet, artışta “İşçiyi enflasyona ezdirmedik” tezini savunduğu için genellikle enflasyon hedeflemesini dikkate alıyor. Hükümetin “Orta Vadeli Programı”nda enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 10.5, gelecek yıl için ise yüzde 8. Bu rakamların tutması da beklenmiyor. Merkez Bankası da son enflasyon raporunda bu yıl için beklentiyi yüzde 12.1’e, gelecek yıl için de yüzde 9.4’e yükseltmişti.

Hükümet eğer Merkez Bankası’nın bu yıl için hedeflediği enflasyona göre artış yaparsa asgari ücret sadece 281.2 lira zamlanacak. OVP’deki bu yılın enflasyon hedefine göre artış olursa asgari ücret 244 lira, OVP’deki 2021 hedefine göre artış olursa da asgari ücret sadece 186 lira zamlanmış olacak. Bu rakamları işçi tarafının kabul etmesi ise mümkün değil. Bu nedenle asgari ücret rakamının bu yıl da yine işçinin muhalefetine rağmen işveren ve hükümetin anlaşması ile açıklanması bekleniyor.