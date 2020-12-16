Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısının ev sahibi bu kez TİSK oldu
Salgının getirdiği olağanüstü koşullara dikkat çeken işveren örgütü, bu döneme uygun ücret belirlenmesini, vergi ve prim yükünün makul seviyeye çekilmesini istedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücreti belirleme görüşmelerinin ikinci toplantısında ev sahibi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) oldu. İşverenler, salgın dönemine dikkat çekerek asgari ücretin bu koşullar göz önüne alınarak dengeli belirlenmesini istedi.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları paylaştığı çevrimiçi toplantı sonrasında TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yazılı bir açıklama yaptı. “Asgari ücretin dönemin koşulları dikkate alınarak belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor” diyen Koç, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya değindi ve şunları söyledi: “Covid-19 önlemleri nedeniyle hizmetler sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, birçok işletmenin geçici olarak kapanmak veya faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, bu işletmelerin durumu ve geleceğinin de dikkate alınması büyük önem taşıyor. 1.3 milyon genç işsizimiz var. Her iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsiz.”
‘PAZARLIKTAN VAZGEÇİN’
Vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesinin hem çalışanlara hem de işverenlere nefes aldıracak bir adım olacağını belirten Koç, “dengeli bir asgari ücretin belirlenmesinin her zamankinden daha da önemli hale geldiğini” kaydetti. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ise yaptığı yazılı açıklamada, iktidar ve patronların “ücretin asgarisinin pazarlığını yapmaktan vazgeçmesini” istedi.
Balık, “2021 için asgari ücret net olarak en az 3 bin 720 lira olarak belirlenmelidir” dedi. Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş’in ev sahipliğinde yine çevrimiçi yapacak. Yeni asgari ücret, bakanlıkta yapılacak son toplantıda belli olacak.
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