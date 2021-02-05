Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı

05 Şubat 2021 Cuma, 19:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı. Bin 535 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sonrası Bornova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 890 TL oldu.

Büyük Park'taki törende konuşan Başkan Soyer, emek ve ekmek mücadelesinin demokrasi ile alakalı olduğunu vurgulayarak, "Emek mücadelesi bir sözleşme ile bitecek bir mücadele değildir. Emek mücadelesi 'eşit işe eşit ücret' ve birçok kriterle beraber yürümesi gereken bir süreç. Hep daha iyisi ve daha fazlası mümkündür. Çünkü söz konusu olan alın teridir, emektir. Burada emek ve ekmek mücadelesinin demokrasi ile alakalı olduğunu öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Bir memlekette demokrasi ne kadar azalırsa ekmek o kadar küçülür. Demokrasi artarsa ekmek o kadar büyür. Bunun da bir sırrı var. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!" diye konuştu.

"DEMOKRASİ VE EMEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Emek ve demokrasi mücadelesinin yoldaşları olduklarını belirten Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakmayın siz, burada bir taraf işveren bir taraf işçi sendikası olarak masaya oturuyoruz. Biz emek ve demokrasi yolunda aynı yolun yolcularıyız. Belediye başkanlarının İzmir'deki örgütü sizsiniz. Bugün bir bayram günü. Bugün hepiniz ananınızın ak sütü gibi hak ettiğiniz bir toplu iş sözleşmesi ile buluşuyorsunuz. Bornova Belediye Başkanımız ve DİSK Genel-İş Sendikası yöneticilerini tebrik ediyorum. Bunun arkası gelecek. Emeğin hakkını alana kadar, demokrasiyi bu memleketin sokaklarına, kahvelerine, meydanlarına sokana kadar beraber mücadeleye devam edeceğiz. Ekmeğimizi büyütüp adil bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz."

"CHP BELEDİYECİLİĞİNİ GÖRSÜNLER"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ekonomik kriz nedeniyle ülkede yaşanan sıkıntılara değindi ve CHP belediyeciliğinin işçiden yana olduğunu söyledi. Menemen Belediyesi'nde yaşanan son gelişmelere de değinen Öztunç, "Gelsinler belediyecilik nasıl yapılır görsünler. İşçiye hakkını versinler" dedi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Bu sözleşmeyle sadece grevi ortadan kaldırmadıklarını, emekçi insanların insanca yaşaması için bir ortam hazırladıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Sözleşmenin hazırlanmasında bize yardımlarını esirgemeyen SODEMSEN'e teşekkür ediyorum. Eşit işe eşit ücret vermek için bir modeli ortaya koyuyoruz. 40 farklı ücret grubu vardı. Bunu 4'e düşürdük. 2020 yılında o kadar büyük felaketler yaşadık ki bir meteor çarpmadı. Emekçi dostların 24 saat çalışmasıyla biz bunları aşabildik ve aşmaya devam edeceğiz" dedi. İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile törende yaptıkları bir konuşmayı da aktararak işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını kısa sürede yatıracaklarını söyledi.

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, "Ülke için, emek için, demokrasi mücadelesi için İzmir'deki gibi böyle tablolara ihtiyaç var. Bu toplu sözleşmeye katkı koyan başta Bornova Belediye Başkanı ve yöneticilerine, sendikanın temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçiye verdikleri destekten ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İzmir'de hem salgınla mücadelede hem yaşanan depremde belediye çalışanlarının daha da çok çalışarak İzmirlilere hizmet ettiğini belirten Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, "Bu toplu sözleşmede önceliği kadınlara verdik. KHK kararları nedeniyle emekliliğe zorlanan işçiler için de onların çocukları için istihdam önceliği getirdik. Net ücretler üzerinden yapılan artışla Bornova Belediyesi'nde bir ilke imza attık. Bornova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 890 TL'dir" dedi.