Asi Delikanlılar!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:40

Ressamlar, müzisyenler, dansçılar, sporcular, yazarlar, aşçılar, aktivistler, kaşifler, mucitler, bilim insanları... Pelerin ya da kılıca ihtiyaç duymadan süper kahraman haline gelen 50 çocuğun ilham verici öyküleri. Kim bu elli çocuk?

Alan Turing, Albert Casals, Albert Einstein, Albert Espinosa, Andre Agassi, Antoine de Saint-Exupéry, Barack Obama, Bill Gates, Bobby Fischer, Charles Darwin, Che Guevara, Dalay Lama, Félix Rodríguez de la Fuente, Haile Gebrselassie, Harry Houdini, Harvey Milk, İkbal Mesih, Isaac Newton, Jacques Yves Cousteau, Jamie Oliver, John Lennon, Jules Verne, Kelvin Doe, Kílian Jornet, Leonardo Da Vinci, Lili Elbe, Lionel Messi, Louis Braille, Ludwig Van Beethoven, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mesud Hasani, Nelson Mandela, Nikola Tesla, Oskar Schindler, Paul Poiret, Pedro Duque, Primo Levi, Rudolf Nureyev, Roald Amundsen, Sebastião Salgado, Shigeru Ban, Stephen Hawking, Steve Irwin, Steven Spielberg, Tenzing Norgay, Usain Bolt, Vicente Ferrer, William Shakespeare, Wolfgang Amadeus Mozart...

Asi Delikanlılara Uykudan Önce Hikâyeler / G. L. Marvel / Çeviren: Bengi De Sa Matos / Karakarga Yayınları / 152 s.