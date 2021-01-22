‘Aşı imtiyazlıları' arasına Melih Gökçek de katıldı!
Türkiye’de geçen hafta başlayan aşılamada, ‘imtiyazlılar’ sıra beklemeden aşı olmaya devam ediyor. En son ‘imtiyazlılar’ kategorisinden aşı olan isim eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek oldu.
Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar birçok ülkede kitlesel programlarla halka uygulanıyor. Türkiye’de de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşı geçen hafta yapılmaya başlandı. Sağlıkçılarla başlayan aşılama 2. grup önceliklilerle devam ederken sırasını beklemeyen ‘imtiyazlılar’ ise şimdiden aşı olmaya başladı.
Sıra beklemeden aşı olan ‘imtiyazlılar’ arasına son olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Gökçek, eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.
72 yaşındaki Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.
Eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Gökçek, “Bu da aşı hatırası. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin, bundan sonra da hiç kimseyi hasatalıkla imtihan etmesin, ülkemizi ve dünyayı bir an önce selamete çıkarsın inşaallah...” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama önceliğinde şuan 85 yaş vatandaşların aşılandığını duyururken, 72 yaşındaki Melih Gökçek aşıyı hangi nedenle yaptırdığını açıklamadı.
KORONAVİRÜS AŞISINDA KİMLER ÖNCELİKLİ?
Sağlık Bakanlığı, covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşıda öncelikli olanların listesini paylaşmıştı.
Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) ise, eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına dün başlandığını duyurmuştu.
Ayrıca, 85 yaş ve üzeri ile 90 yaş üzeri yurttaşlar evlerinde aşılanmaya başlamıştı.
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