Aşı kartında yeni dönem: HES uygulamasından aşı kimliği nasıl çıkarılır?

Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”nin devreye alındığını duyurdu. İki doz Koronavirüs aşısı olanlar, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, “aşı pasaportunun” hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili önemli bir adım geldi.

AŞI KARTINDA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek. Bakanlık tarafından oluşturulan, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Covid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.