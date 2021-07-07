Araştırma ortaya koydu: Aşılanan kişilerin Covid-19'a yakalandıktan sonra gösterdiği 4 ana belirti
Mirror gazetesi İngiltere’de yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, aşı olduktan sonra Covid-19’a yakalananların gösterdiği 4 ana semptom sıralandı. İşte o belirtiler...
İngiltere’de yayın yapan Mirror gazatesi, iki doz aşı olmuş kişilerle ilgili çarpıcı bir araştırma yayımladı. Aşıların, Covid-19 kaynaklı ölümleri, virüsün bulaşmasını ve hastaneye yatışı önlediğinin altı çizildi. Araştırmada, aşının her iki dozunu da almış kişilerin Covid-19’a yakalanabileceği belirtildi. ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında virüse yakalananların ana belirtilerden farklı semptomlar bildirdiği belirtildi.
Araştırmada, salgının başlangıcından bu yana, Covid-19’a yakalanan kişilerin yüksek ateş, sürekli öksürük koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşadığı hatırlatıldı. Ancak İngiltere’de aşılandıktan Covid-19 geçirenlerin, baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısını semptom olarak bildirdikleri aktarıldı.
'DAHA AZ SEMPTOM BİLDİRDİ'
Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, “Genel olarak, aşılanmış ve aşılanmamış kişiler tarafından Covid-19'un benzer semptomlarının rapor edildiğini gördük. Ancak en az bir doz aşı olmuş kişiler kısa süre içerisinde daha az semptom bildirdi. Bu da daha az ciddi şekilde hastalandıklarını ve daha çabuk iyileştiklerini gösteriyor" dedi.
Video Haberler
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı
- Asansörde kadına şiddet! Anne ve kızına saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- TL'de tarihi dip!