Araştırma ortaya koydu: Aşılanan kişilerin Covid-19'a yakalandıktan sonra gösterdiği 4 ana belirti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:10

İngiltere’de yayın yapan Mirror gazatesi, iki doz aşı olmuş kişilerle ilgili çarpıcı bir araştırma yayımladı. Aşıların, Covid-19 kaynaklı ölümleri, virüsün bulaşmasını ve hastaneye yatışı önlediğinin altı çizildi. Araştırmada, aşının her iki dozunu da almış kişilerin Covid-19’a yakalanabileceği belirtildi. ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında virüse yakalananların ana belirtilerden farklı semptomlar bildirdiği belirtildi.

Araştırmada, salgının başlangıcından bu yana, Covid-19’a yakalanan kişilerin yüksek ateş, sürekli öksürük koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşadığı hatırlatıldı. Ancak İngiltere’de aşılandıktan Covid-19 geçirenlerin, baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısını semptom olarak bildirdikleri aktarıldı.

'DAHA AZ SEMPTOM BİLDİRDİ'

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, “Genel olarak, aşılanmış ve aşılanmamış kişiler tarafından Covid-19'un benzer semptomlarının rapor edildiğini gördük. Ancak en az bir doz aşı olmuş kişiler kısa süre içerisinde daha az semptom bildirdi. Bu da daha az ciddi şekilde hastalandıklarını ve daha çabuk iyileştiklerini gösteriyor" dedi.