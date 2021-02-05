Aşı skandalına soruşturma başlatıldı

Konya'da bulunan Taşkent Devlet Hastanesi'nde 35 aşı kayboldu. 35 aşının 2 sinin korona aşısı olduğu belirtildi. Olay hakkında Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 15:20
Aşı skandalına soruşturma başlatıldı
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Konya Taşkent Devlet Hastanesi'ne getirilen korona aşıları, daha iyi muhafaza edilmesi için aynı binanın alt katındaki Aile Sağlık Merkezi dolaplarına konuldu. Kilitli dolapta 19 Ocak'ta yapılan kontrolde, korona aşılarından 2'sinin olmadığı fark edildi.  Aile Sağlık Merkezi'nde yapılan araştırma sonucu ise diğer dolaplardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kızamık, verem, tetanos, hepatit B ve A ile çocuk aşıları dahil 33 aşının daha kayıp olduğu anlaşıldı.   

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI   

Bunun üzerine hastane yönetimi ve sorumlu doktor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü de aşıların kaybolmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı. 


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