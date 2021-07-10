Aşıda randevu alma yaşı 16'ya çekildi
Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlayan aşı çalışmaları devam ederken bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri genç vatandaşlara aşı randevusu alma hakkı açıldı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.
Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.
AŞILAMA SAYISI 57 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 57 milyon 111 bin 911 olarak gerçekleşti.
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