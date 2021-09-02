Aşılama durduruldu... Moderna’da ‘siyah parçacıklar’ tespit edildi
Moderna aşısının tüpünde tanımlanamayan 'siyah parçacıklar' tespit edildiği duyuruldu.
ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen korona virüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya'da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi.
Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan "siyah renkli parçacıklar" bulunduğu bildirildi.
Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.
MAYIS AYINDA ONAYLANDI
Japonya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı.
Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
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