Aşılama hızı geriledi: Bu hızla giderse 2 yıl sürecek

10 Şubat 2021 Çarşamba, 22:25

Türkiye genelinde Ocak ayında başlayan koronavirüs aşı uygulaması devam ediyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası yurttaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası yurttaşların aşılama işlemleri bittikten sonra, 65-69 yaş arası yurttaşlar aşılanacak ve birinci aşama aşılama listesi tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar Türkiye’de 2 milyon 810 bin 567 kişi aşılandı. Peki aşılamada son durum ne? Süreç nasıl işliyor? Randevu sistemi nasıl çalışıyor? Türk Tabibleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut yanıtladı.

"TOPLUMUN YÜZDE 70‘İ AŞILANMADAN BAĞIŞIKLIK ELDE EDİLMESİ ZOR"

Şu ana kadar 2 milyon 810 bin aşının kullanılmış olduğunu söyleyen TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, "Birinci aşama denilen tabloda C5 denilen kategoride 70-74 yaş aşılamaları için Merkezi Hekim Randevu Sistemi tarafından (MHRS) randevu veriliyor, yurttaşlar Aile Sağlık Merkezleri'nde aşılanıyor. Henüz rapellere yeni geçildi ve sağlık çalışanlarına rapel aşı başlatıldı. Yaklaşık olarak 4 hafta içinde toplumun sadece yüzde 1,4 ü aşılanmış/bağışıklanmış olacak. Toplumun yüzde 70-80 kadarı aşılanmadan toplumsal bağışıklığın elde edilebilmesi mümkün değil" dedi.

"AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ'NİN ALT YAPISI YETERSİZ"

Aşılamada ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılan aşı kampanyasının hızlı ilerlediğini söyleyen Bulut, diğer risk gruplarına geçildiğinde ise hızı azaltan bazı aksamaların olduğunu belirtti. Bulut, "Aile Sağlık Merkezleri'nin altyapı yetersizliği, yeterli istihdamın sağlanmamış olması, soğutucu ünitelerin yetersizliği, aşıların az sayıda gönderilmesi ama en önemlisi randevu sisteminde teknolojik sorunlar en başta geliyor" diye konuştu.

"BU HIZLA GİDERSE NÜFUSUN YÜZDE 70‘İNİ BAĞIŞIKLAMAK 2 YIL SÜRECEK"

Elektronik ortamdaki randevuların ve karekod uygulamasının sorunlu olduğuna değinen Bulut, "Toplumun her kesiminin bu teknolojiye sahip olmamasının yanı sıra, yaşlı kuşak da buna uyum sağlayamıyor. O nedenle ilk günlerde 150 bin seyreden günlük aşı uygulaması sonra 10 bine geriledi. Bu hızla giderse nüfusun yüzde 70‘ini bağışıklamak 2 yıl sürecek" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 10’UNA HENÜZ AŞI ULAŞMADI"

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde aşılama çalışmalarının mevsimsel koşullar nedeniyle zorlaştığına dikkat çeken Bulut, "Sağlık çalışanlarının yüzde 10 kadarına henüz aşı ulaşmadı. 65 yaş üstü bireylerin nüfusu 7,9 milyon ve 1,5 milyon kadar sağlık çalışanı mevcut. 9,4 milyonluk olan birinci aşama grup için bile, rapelleriyle birlikte 18,8 milyon aşı gerekli. Şu anda Türkiye’ye getirilen aşı miktarının 13 milyon olduğunu düşündüğünüzde birinci aşama için bile aşıların yetersiz olacağı bellidir" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK ŞEFFAF VERİ PAYLAŞMIYOR"

"Sağlık Bakanlığı verileri şeffaf ve yeterli bir şekilde paylaşmıyor" diyen Bulut, "Zaten Sağlık Bakanlığı’nın uzun süre boyunca gerçek hasta sayılarını ve ölüm sayılarını gizlediği anlaşıldı. Böylece halk sağlığını tehlikeye attı. Genel tabloda gösterilmese bile Sağlık Bakanlığı web sayfasında; mutasyon analizleri, hastaların bölgelere göre ve yaş gruplarına göre dağılımı, ölümlerin bölgelere ve yaş gruplarına göre dağılımı gibi bilgiler günlük ve haftalık sunulmalıdır" diye konuştu.

"SAHTE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ İÇİN VERİLER SAPTIRILIYOR"

Bu bilgilerin şeffaflıkla paylaşıldığı takdirde ileriye yönelik bilimsel planlamanın yapılabileceğine değinen Bulut, "Gerçek verilerle durum tespiti yapılmadan sağlık politikaları iyi bir şekilde gerçekleştirilemez. Türkiye’de maalesef özellikle son 3 yıldır pandemiden önce de sağlık verileri gerçeği yansıtmıyordu. Sahte bir başarı öyküsü için veriler saptırılmakta" ifadelerini kullandı.

BİR DOZ AŞI KAÇ LİRAYA ALINIYOR AÇIKLANMALI, BU TİCARİ SIR OLAMAZ

Bulut, ayrıca "Her bir doz aşının, kaç liraya alındığının bilinmesi gerekiyor. Ancak bu konu ticari sır kapsamına sokularak bilgi verilmiyor. Bu bir ticari sır olamaz. Öte yandan aşıların geliş takviminin de bilinmesi gerekiyor. Kaç milyon doz, hangi tarihlerde gelecek? Mart, Nisan ayları için bu rakamların açıklanması gerekiyor. Bu verileri de Sağlık Bakanlığı paylaşmıyor" sözlerini kullandı.