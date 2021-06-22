Aşılamada rekor var, ek ödeme yok
Koronavirüse karşı günlük aşılamanın 1.5 milyona çıkmasına en önemli katkıyı sağlayanlardan aile sağlığı merkezi çalışanları, ek ödemeden yine yararlanamadı.
Sağlık Bakanlığı, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyon amacıyla verilen ek ödemeye ilişkin genelgeyi, 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi. Günlük aşılamanın 1.5 milyonun üzerine çıkmasında önemli katkısı olan aile sağlığı merkezi çalışanlarının bu kapsamın dışında kaldığını belirten AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Yine onca emeğimize rağmen görmezden geliniyoruz. Sağlık Bakanlığı bizim motivasyonumuzu kırıyor” dedi. Daha fazla aşı yapılabilmesi için kendilerinden habersiz randevu verildiğini de belirten Sezen, “ASM’lerde hem covid aşısı hem de diğer işlemleri yapıyoruz. Üstelik fazladan aşı yapmamız için randevu sistemimize bakanlık tarafından müdahale ediliyor” dedi. Bu plansızlık nedeniyle hastalarla da karşı karşıya kaldıklarını aktaran Sezen, “Önceki gün sabah bir geldik, bizden habersiz Sinovac randevusu açılmış. Yığınla da hasta var. Ancak elimizde aşı yok. Aşı gelmesini bekledik, o sırada ‘aşıla’ sistemi de çalışmaz oldu. Tabii hastalarla da gerginliğimiz oldu. Kimi ‘Randevu açmasaydınız’ diyor. ‘Biz açmadık’ diyoruz. ‘Böyle bir şey nasıl olabilir’ diyorlar. Hastalar bile anlamıyor durumu” ifadelerini kullandı.
‘MOTİVASYONUMUZ KALMADI'
Salgın sürecindeki plansızlığa tepki gösteren Sezen, “Biz her şeyi twitlerden, haberlerden öğrendik. Bize önceden haber verilmeliydi, zaten işten kaçmıyoruz” dedi. Biontech aşısında habersiz randevuların oluşturduğu sorunlara da örnek veren Sezen, “Sabah geldik, randevu verilmiş. Bizim aile sağlığı çalışanlarının bir kısmı Biontech konusunda eğitim almamıştı. Elimizde aşı da yoktu. Hastalar beklerken aile sağlığı çalışanlarımız video konferans şeklinde aşı eğitimi aldı. Sonra aşının gelmesini bekledik ve aşılama yapmaya başladık” ifadelerini kullandı. Aşıların da sorunlarla geldiğini kaydeden Sezen, “Aşı geliyor enjektör, sulandırıcı eksik. Bunlarda da sorunlar yaşıyoruz. ‘Ben yaptım oldu’ mantığı olmuyor. Aile hekimlerinin motivasyonu kalmadı” diye konuştu.
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