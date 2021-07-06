Dizi, 30 Eylül'de izleyicilerin karşısına çıkacak.
Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu
Netflix'te yayınlanan gençlik dizisi Aşk 101, 30 Eylül'de ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
Dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101 ilk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.
Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil, Tuba Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezon tarihi belli oldu.
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