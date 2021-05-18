'Aşk, Büyü vs.' için çevrimiçi gala düzenleniyor
MUBI'de izleyiciyle buluşacak "Aşk, Büyü vs." adlı film için çevrimiçi bir gala düzenlenecek. Yönetmen Ümit Ünal ve film ekibinin katılacağı gala 22 Mayıs gecesi saat 20.30'da başlayacak.
Ümit Ünal’ın uzun süredir merakla beklenen filmi "Aşk, Büyü vs.", 22 Mayıs itibarıyla MUBI’de sinemaseverlerle buluşuyor. Filme özel hazırlanan Çevrimiçi Gala ise 22 Mayıs Cumartesi akşamı, saat 20:30’da başlayacak.
Film ekibini çevrimiçi olarak aynı ekranda buluşturacak gala, Muammer Brav’ın sunumu, yönetmen Ümit Ünal, yapımcı Tayfur Aydın ve filmin oyuncuları Selen Uçer, Ece Dizdar, Ayşenil Şamlıoğlu, Emrah Kolukısa, Uygar Özçelik’in katılımıyla gerçekleşecek. Galaya katılmak isteyenler "Aşk, Büyü vs." için özel olarak hazırlanmış sayfadan LCV yapabilecekler.
İlk gösterimini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan ve Jüri Özel Ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer) ödüllerini alan "Aşk, Büyü vs.", 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale’nin yanı sıra En İyi Senaryo ödülüne layık görülürken, başrol oyuncuları Selen Uçer ve Ece Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Büyükada’da doğup büyüyen, farklı sosyoekonomik sınıflardan gelen Eren ve Reyhan’ın yıllar sonra yeniden alevlenen aşkının etrafında kurulan "Aşk, Büyü vs.", baharın getirdiği umudu taşıyan, adanın verdiği özgürlük duygusunu hissettiren, ilham verici bir aşk öyküsü.
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