Ata Demirer’den yeni film geliyor

16 Mayıs 2021 Pazar, 16:03

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, ‘Bursa Bülbülü’ adlı yeni filmiyle ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

“Yeni film yeni heyecan” notunu yazan Demirer, filmle ilgili ayrıntı vermedi.

Geçen ay Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk olan Ata Demirer, pandemi döneminde ‘Bursa Bülbülü’ adında film yazdığını söyleyerek, “Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.



