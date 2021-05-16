Ata Demirer’den yeni film geliyor
Ata Demirer, sosyal medya hesabından yeni filminin geldiğini müjdeleyen bir paylaşımda bulundu.
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, ‘Bursa Bülbülü’ adlı yeni filmiyle ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.
“Yeni film yeni heyecan” notunu yazan Demirer, filmle ilgili ayrıntı vermedi.
Geçen ay Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk olan Ata Demirer, pandemi döneminde ‘Bursa Bülbülü’ adında film yazdığını söyleyerek, “Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama!
- Ateş püskürdü! İki tane soysuzun, arsızın lafıyla
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması