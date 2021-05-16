Ata Demirer’den yeni film geliyor

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yeni filminin geldiğini müjdeleyen bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2021 Pazar, 16:03
Ata Demirer’den yeni film geliyor
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Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, ‘Bursa Bülbülü’ adlı yeni filmiyle ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

“Yeni film yeni heyecan” notunu yazan Demirer, filmle ilgili ayrıntı vermedi.

Geçen ay Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk olan Ata Demirer, pandemi döneminde ‘Bursa Bülbülü’ adında film yazdığını söyleyerek, “Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.



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