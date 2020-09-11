Askerlere 'Alp' kıyafeti giydirip türbede nöbete başlattılar
Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde bundan böyle her gün "alp" kıyafeti giydirilmiş askerler tarafından "sancak ve saygı nöbeti" tutulacak.
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin Bursa’daki türbesinde askerler tarafından "saygı nöbeti" tutulmaya başlandı.
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıldönümü kutlamalarına denk getirilen sözkonusu nöbetin başlaması törenlerinde Bursa Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2.5 ay boyunca özel yetiştirilmiş askerler, o dönemin "alp" kıyafetleriyle sancak nöbetine başladı.
Buna göre her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sancak ve saygı nöbeti gerçekleştirilecek. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu uygulamayla birlikte "ecdada olan vefayı bir kez daha gösterdiklerini" belirterek, "İnşallah bu nöbet ilelebet devam edecektir" dedi.
"SURA ÜFLENENE KADAR"
Törende konuşan Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet Yiğit ise, “Bugün başlatacağımız saygı nöbeti, Osmanlının manevi ruhuna saygı kapsamında yapılacaktır. Alp başının komutuyla nöbet alanına gelecek Alpler saygıyla nöbetlerini tutarak, al bayrağımızın gölgesinde verdikleri anda bağlı kalarak sura üflenene kadar nöbete devam edeceklerdir" dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen törenle "saygı nöbeti" başlatıldı.
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