Aşkı için kraliyet unvanını reddetmişti: Japon Prenses Mako bu kez 1.2 milyon doları geri çevirdi
Kraliyet unvanlarından vazgeçerek 2017'de Kei Komuro ile nişanlanan Japon Prenses Mako, şimdi de hakkı olan 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetti. Çift sade bir törenle evlenecek. Çiftin ABD’deki hukuk sınav sonuçlarını beklediği ve New York’taki bir hukuk firmasında çalışacakları konuşuluyor.
Soylu olmayan bir aileye mensup okul arkadaşıyla evlenme
kararı almasından sonra tüm kraliyet unvanlarından vazgeçen, Japon İmparatoru
Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako şimdi de halktan biriyle evlenen kraliyet
mensubu kadınlara verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetti.
Çiftin resmi seremoniler ve geleneksel Şinto törenini de
gerçekleştirmeden evlenerek ardından ABD'ye yerleşmeye karar verdikleri
açıklandı.
Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Akishino kızının
kararını desteklediğini ancak halkın bu konuda anlayışını kazanması gerektiğini
söylemişti.
NE OLMUŞTU?
Tokyo'daki Uluslararası Hıristiyan Universitesi'nde tanışan
Mako ve Kei Komuro 2017'de nişanlanmıştı. Mako'nun sıradan vatandaş olan Komuro
ile evlenme kararı alması, ülkedeki yasalara göre prensesin kraliyet
unvanlarını kaybetmesine neden oldu.
NTV’de yer alan habere göre Japon basını daha önce evlendiği
ve nafaka ödediği öğrenilen Komuro'nun Prenses Mako ile para için evlendiğini
iddia etmişti.
Çift ilk olarak 2018'de evleneceklerini açıklamış ancak daha sonra düğün ertelenmişti.
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