Aşkı için kraliyet unvanını reddetmişti: Japon Prenses Mako bu kez 1.2 milyon doları geri çevirdi

03 Eylül 2021 Cuma, 15:43

Soylu olmayan bir aileye mensup okul arkadaşıyla evlenme kararı almasından sonra tüm kraliyet unvanlarından vazgeçen, Japon İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako şimdi de halktan biriyle evlenen kraliyet mensubu kadınlara verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetti.

Çiftin resmi seremoniler ve geleneksel Şinto törenini de gerçekleştirmeden evlenerek ardından ABD'ye yerleşmeye karar verdikleri açıklandı.

Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Akishino kızının kararını desteklediğini ancak halkın bu konuda anlayışını kazanması gerektiğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Tokyo'daki Uluslararası Hıristiyan Universitesi'nde tanışan Mako ve Kei Komuro 2017'de nişanlanmıştı. Mako'nun sıradan vatandaş olan Komuro ile evlenme kararı alması, ülkedeki yasalara göre prensesin kraliyet unvanlarını kaybetmesine neden oldu.

NTV’de yer alan habere göre Japon basını daha önce evlendiği ve nafaka ödediği öğrenilen Komuro'nun Prenses Mako ile para için evlendiğini iddia etmişti.

Çift ilk olarak 2018'de evleneceklerini açıklamış ancak daha sonra düğün ertelenmişti.