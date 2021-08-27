Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi 'Spencer'dan ilk afiş ve fragman yayımlandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:03

Alacakaranlık serisinin yıldızı Kristen Stewart, bu kez Prenses Diana olarak seyirci karşısına çıkacak. "Her peri masalı bir gün sona erer" notuyla, Spencer adlı filmden ilk afiş de paylaşıldı. 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor.

Kraliyet ikilisi, 15 yıllık evliliğin ardından Ağustos 1996’da boşanmıştı.

İLK AFİŞ

NTV'de yer alan habere göre, ilk kez yayımlanan afişte, Stewart bir balo elbisesi içinde, yere çömelmiş ağlama pozisyonunda görülüyor. Yüzü görülmese de, Diana'nın Galler Prensesi olarak yaşadığı süre boyunca yaşadığı özel mücadeleleri ve kalp acılarını bilen herkes için görüntü çarpıcı nitelikte.

İLK FRAGMAN

"Jackie", "Neruda" gibi biyografik yapımlarda imzası bulunan Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği "Spencer" filminden resmi bir fragman da yayımlandı.

Filmin senaryosunu Peaky Blinders ve Locke dizileriyle tanınan Steven Knight kaleme aldı. Jack Farthing'in Prens Charles'ı canlandırdığı Spencer'da ayrıca Timothy Spall, Sean Harris ve Sally Hawkins açıklanmayan rollerle izleyici karşısına çıkacak.

"MASAL TEPETAKLAK OLDU"

"Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti.

"GÜNÜMÜZÜN EN MÜKEMMEL OYUNCULARINDAN BİRİ"

Filmde Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyuruldu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.

NEDEN KRISTEN STEWART?

Yönetmen, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.

Kristen Stewart'ın Diana rolüyle büyük bir sınav vereceği Spencer filmi, ABD’de 5 Kasım’da vizyona giriyor. Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi henüz belirsiz.