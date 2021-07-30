Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıkarılıyor

30 Temmuz 2021 Cuma, 00:00

Tarihin en ünlü kraliyet çifti Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastası, düğünlerinin 40. yıl dönümünde, açık artırmaya çıkarılıyor.

Açık artırma 11 Ağustos’ta sona erdiğinde, düğün pastasından dilimin 300 ile 500 sterlin arasında satılması bekleniyor.

NTV’de yer alan habere göre; badem ezmeli "büyük dilim" olarak tanımlanan pasta, 23 resmi düğün pastasından birinden geliyor ve kraliyet arması şeklinde şekerle süsleniyor.

"YEMEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Dominic Winter Müzayede Evi’nden müzayedeci ve kıdemli değerleme uzmanı Chris Albury, "Pasta dilimi, ilk satıldığı zamankiyle tamamen aynı, iyi durumda görünüyor, ancak yememenizi tavsiye ediyoruz” dedi.

"DİKKATLİ TUTUN, KRALİYET PASTASI!"

Pasta diliminin, Kraliçe Anne'nin Clarence House'daki konutuna gelen Moyra Smith adlı bir kraliyet üyesine sunulduğu, Smith’in de pastayı yıllarca sakladığı öğrenildi.

Smith’in pasta diliminin üstünü streç filmle kapladığı ve üzerindeki etikete el yazısıyla “Dikkatli Tutun. Prens Charles ve Prenses Diane'nın Düğün Pastası” yazdığı görüldü.

GÜMÜŞ KUTUDA SATILACAK

Smith’in ailesi pastayı 2008’de bir koleksiyoncuya sattı. Ancak pasta şimdi yeniden açık artırmaya çıkarılıyor.

Pasta dilimi, orijinal beyaz ve gümüş sunum kutusunda, kraliyet düğünü tarihi ve bilgileriyle birlikte satışa çıkarılıyor. Üzerinde "Buckingham Sarayı 29 Temmuz 1981" yazısı yer alıyor.

Diana ve Charles’ın düğün pastası ilk kez satışa çıkarılmıyor. 2014’te bir dilim pasta bin 375 dolara satılmıştı.