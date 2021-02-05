'Askıda su faturası’ derman oldu

05 Şubat 2021 Cuma, 08:32

Dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmek için başlatılan uygulamayla yaklaşık 1 milyon liralık yaklaşık 9 bin fatura ödendi. Yardımlaşma ağına destek veren herkese teşekkür eden aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kampanyanın devam ettiğini ve isteyen vatandaşların bu yardımlaşmaya destek verebileceğini söyledi.

Başkan Çerçioğlu, “Dayanışma ruhu toplumumuzun genlerinde var. Bu dayanışma ruhuyla şimdiye kadar binlerce ailemizin faturası ödendi ve bu sayı her geçen gün artıyor. Zor günlerde ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanında yer alan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoüruz. Yardım yapmak isteyen hayırseverleri zor durumdaki vatandaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.