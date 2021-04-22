Aslı Özkısırlar’ın yatak beklerken yaşamını yitirdiği belgelendi
İzmir’de yoğun bakım servisinde boş yatak olmadığı için evine gönderildikten sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki Aslı Özkısırlar’ın, hastane evrakında, ‘yatış listesine alındı’ diye not düşüldüğü ortaya çıktı.
Aslı Özkısırlar'lı İzmir'de yatak beklerken yaşamını yitirdi. Ailenin, ‘Aslı boş yatak bulamadığı için öldü’ iddiası üzerine sağlık müdürlüğü, “Boş yatak vardı” açıklamasını hastane evrakları yalanladı. Ablasını kaybeden Melike Özkısırlar, “Aslı, yatak olmadığı için hastaneye yatırılmadı. Boş yatak beklediği hastane kayıtlarında ortaya çıktı” dedi.
BİR AY BEKLEDİ
Alsancak’ta 15 yıldır tezgâhta takı satan ve akciğer rahatsızlığı olan 39 yaşındaki Aslı Özkısırlar, tedavi için gittiği hastaneye yoğun bakımda yer olmadığı için alınmamış evine gönderilmişti. Genç kadın hastanede boş yatak olmasını beklediği sırada hayatını kaybetmişti. Acılı aile, Aslı Özkısırlar’ın hastane yatağı bulamadığı için hayatını kaybettiğini açıklayarak sistemi eleştirmişti.
Melike Özkısırlar, evrakı delil olarak mahkemeye sunacaklarını belirterek “İl sağlık müdürlüğü, ‘yatak beklerken ölmedi’ diyerek açıklama yaptı. Ama kayıtlar ablamın yatış listesine alındığını ve yatak beklediğini gösteriyor. Biz haklı çıktık. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek” diye konuştu.
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