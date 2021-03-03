ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "Yüksek enflasyon ortamında iş yapabilme imkanı zorlaşıyor"

03 Mart 2021 Çarşamba, 16:14

Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Özellikle ara malı enflasyonunun üretimde aksamalara yol açtığını belirten Özdebir, enflasyon eğilimlerinde bozulmanın devam ettiğine dikkati çekti.

Mevsimsel etkilerin ortadan kalkmasıyla gıda fiyatlarındaki baskının enflasyonu yukarı yönlü zorladığını ve enflasyonun gelecek aylara ilişkin artma eğilimini güçlendirdiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon ortamında ise maalesef iş yapabilme imkanı zorlaşmaktadır. Özellikle iç talebi canlandırmaya yönelik politika tercihleri karşısında arz tarafında yeterli artış gerçekleşmez ise enflasyonist baskı artmaya devam edecektir. Yıllık bazda 2020 yılının mayıs ayında yüzde 5,53'e kadar gerileyen Yİ-ÜFE'nin artma trendine girerek şubat ayında yüzde 27 seviyelerine kadar yükselmesi üreticinin maliyetlerinin her geçen gün arttığını gösterirken, bu maliyetlerin büyük bir kısmını tüketiciye yansıtmayıp kendisinde kaldığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; enflasyon, sanayicinin kullanmış olduğu ara malların hem TL hem de döviz cinsinden fiyatlarını her geçen gün artırmaktadır. Nasıl ki halkın enflasyondan en az etkilenmesi için gıda fiyatları önemseniyor ve kontrol edilmeye çalışılıyorsa, sanayicinin enflasyonuna da en az o kadar önem vermeliyiz. Çünkü bu da sanayicinin maliyetlerini etkiliyor ve rekabet gücünü azaltıyor."

Üretici iç piyasada ara mal bulmakta zorlandığı için de üretim süreçlerinde aksamalar yaşandığını belirten Özdebir, bazı tüccarların ellerindeki ara malı iç piyasaya vermek yerine Suriye, Irak gibi ülkelere satarak hem ülke içinde fiyatların yükselmesine hem de yurt içindeki üreticilerin tedarik zincirinin bozulmasına neden olduğunu bildirdi.

Özdebir, katma değerli ürünlerin artırılması gerektiğini sürekli söylemelerine karşın bazı firmaların ara mal niteliğindeki ürünleri iç pazara sunmak yerine bunları ihraç ederek ekonominin katma değer yaratmasına sekte vurduklarını ifade etti.