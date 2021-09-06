Assos’ta CAZ tınıları

06 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Assos’ta, Assos Caz Maz, “Sıfırıncı Sene” ile 11 Eylül Cumartesi günü ilk defa katılımcılarıyla buluşacak.

%100 Müzik sponsorluğunda, Kozluyalı Glamping’de düzenlenecek olan tek günlük festivalde, Çağıl Kaya Trio (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Eylül Biçer) VISAL (Velican Sagun ve Bora Çifterler) ve Kahadır Bartal müzikseverlerle buluşacak.

Bu denizle iç içe müzik deneyiminin oluşum, fikir sürecini merak ettik ve festivalin kurucularından Ozan Korkmaz’a sorduk.

Korkmaz, “Assos’ta bir müzik ve deneyim festivali uzun süredir hayalini kurduğumuz bir içerik. Fakat hayata geçmesi, dönemsel belirsizliklerin yarattığı sıkışma hissiyatının tam ortasından, beklenmedik bir anda, yüksek bir enerjiyle kabuğunu kırarak yükseldi ve biz Contrapol olarak aksiyona geçme kararı aldık. Assos Caz Maz: Sıfırıncı Sene, serüveni artık başlamıştı.

Bu olağanüstü dinamizmi cesaretlendiren başta %100 Müzik ve Kozluyalı olmak üzere herkesi ve her şeyi Contrapol adına kucaklayarak başlamak isterim” diyor.

Tek günlük festivalde sanatçıları kendisinin belirlemediğini söyleyen Korkmaz, “Müzik daima en hassas önceliğimiz, orası bizler için kutsal bir alan.

Aslında biz kişisel olarak hiçbir sanatçıyı “belirlemedik”. Assos Caz Maz’ın hayal sürecinde, tam da oluşacağını öngördüğümüz “hissin” tam merkezine yerleşebilecek farklı müzisyenler, hayatımızda belirmeye başladı. Onlarla temas edip, tanışıp eserlerini dinleyince bir bağ kuruldu” diyor.