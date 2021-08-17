Assos’ta Felsefe Buluşması

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından organize edilen, başkanı Örsan K. Öymen yönetiminde 2000 yılından beri ulusal kış ve uluslararası yaz olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Assos’ta Felsefe sempozyumlarının, temmuz ayında pandemi nedeniyle ertelenen uluslararası buluşması bu yıl 16-18 Eylül günlerinde Assos Terrace Otel’de yapılacak.

Athena Tapınağı’nda 16 Eylül Perşembe günü tanışma ile başlayacak buluşmanın oturumları “Knowledge and Certainty / Bilgi ve Kesinlik” ana temasıyla 17 ve 18 Eylül günleri düzenlenecek. Oturumlar sırasıyla: Stephen Voss (Boğaziçi Ü), Halil Turan (Orta Doğu Teknik Ü.), Örsan K. Öymen (Işık Ü.), Bill Wringe (Bilkent Ü.).Lucas Thorpe (Boğaziçi Ü.), Cemil Güzey (Mimar Sinan Ü.), Frank Zenker (Boğaziçi Ü.).

Tüm sempozyum İngilizce olacak, çeviri yapılmayacak. Her oturum bir saat, araları 30 dakika olacak. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulacak, oturma düzeninde kişiler arasında en az bir metre mesafe korunacak, oturumlardan ve etkinliklerden önce ücretsiz maske dağıtılacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak ve HES kodu alınacak.