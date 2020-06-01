AŞTİ'de seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 12:34

Seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) akın etti. AŞTİ'ye gelenlerin ateşi dijital termometrelerle ölçülürken, maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için anonslar yapıldı.

'100'ÜN ÜZERİNDE SEFERİMİZ VAR'

Özel bir otobüs firmasının işletme müdürü Aydın Zengin "Sabah saatlerinde başlayan ve gece 12'ye kadar sürecek 100'ün üzerinde seferimiz var. Neredeyse bütün illere sefer düzenliyoruz. Sefer düzenlenmeyen il kalmadığını söyleyebiliriz ama daha ziyade İzmir, Antalya, İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunluk var" bilgisini paylaştı.



Fotoğraf: DHA