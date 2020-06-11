AŞTİ'den, askere gideceklerle ilgili yeni karar

11 Haziran 2020 Perşembe, 11:48

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), terminal girişinde bilet kontrolü yapacak. Terminale, sadece askere gidecek genç girebilecek. Aileler ya da asker yakınları terminalin dışında kalacak.

Habertürk'ün haberine göre, böylece terminalde kalabalık ve ve tepki çeken asker uğurlama görüntüleri oluşmayacak.