AŞTİ'den, askere gideceklerle ilgili yeni karar
İçişleri Bakanlığı'nın gündemde olan asker uğurlama görüntüleri üzerine 81 il valiliğini uyarmasının ardından, AŞTİ bu konuda yeni bir önlem alınacağını duyurdu.
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), terminal girişinde bilet kontrolü yapacak. Terminale, sadece askere gidecek genç girebilecek. Aileler ya da asker yakınları terminalin dışında kalacak.
Habertürk'ün haberine göre, böylece terminalde kalabalık ve ve tepki çeken asker uğurlama görüntüleri oluşmayacak.
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