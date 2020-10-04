Aston Villa'dan Liverpool'a tarihi fark
İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Aston Villa, kendi sahasında son şampiyon Liverpool'u 7-2'lik flaş bir skorla yendi.
İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Aston Villa, kendi sahasında son şampiyon Liverpool'u 7-2'lik flaş bir skorla yendi.
Aston Villa, ligin 4'üncü haftasında Villa Park'ta Liverpool'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 4'üncü ve 22'nci dakikalarda Watkins'in kaydettiği gollerle maça çok etkili bir başlangıç yaptı ve 2-0 öne geçti. Salah'ın 33'üncü dakikadaki golüyle Liverpool farkı bire indirirken, sonrasında 35'te McGinn ve 39'da Watkins'in kaydettiği gollerle Aston Villa soyunma odasına 3 farklı önde girdi: 4-1.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Aston Villa, Barkley'nin 55'te attığı golle skoru 5-1'e taşıdı. Salah, Liverpool'da yeniden sahne alırken, 60'da kaydettiği gol ile fark yeniden 3'e indi: 5-2. Ev sahibi ekip, kaptan Grealish'in 66 ve 75'inci dakikalarda üst üste attığı iki golle tarihi bir skora ulaşarak sonucu belirledi: 7-2.
Aston Villa'da Watkins attığı 3 golle hattrick'e imza attı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 9'a yükselterek bir maç eksiğine rağmen haftayı ikinci sırada tamamladı. Liverpool ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Villa Park'ta yaşayarak 9 puanda kaldı ve haftayı 5'inci sırada noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
Video Haberler
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
- Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Tevfik Göksu'yu zora sokacak video
- Çocuklarına şiddet uygulayan baba hakkında yeni gelişme
- Marmaris'te kaydedilen görüntüler tartışma yarattı!
- İstanbul’un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı