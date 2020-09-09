Astra Zeneca aşı denemelerine ara verdi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 08:27

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten AstraZeneca şirketinden aşıya ilişkin açıklama geldi. Şirket klinik denemelerde son aşamada olan aşının denemelerini durdurduğunu açıkladı.

Amerikan Stat News'ün şirket yetkililerine dayandırdığı habere göre, Birleşik Krallık'taki klinik denemelerde aşı bir katılımcıda ciddi yan etkiler gösterdi. Bunun üzerine şirket aşının denemelerine ara verdi.

"RUTİN PROSEDÜR UYGULANDI, KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR"

AstraZeneca şirketi yaşanan durumla ilgili e-mail üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, gönüllülerde görülen bir ve henüz kaynağı belirlenemeyen bir rahatsızlık nedeniyle denemelerin durdurulduğuna ve bunun rutin bir işlem olduğuna dikkat çekildi.

New York Times'ın raporunda ise; İngiliz bir katılımcının omuriliği etkileyen ve genellikle viral enfeksiyonlar sonucu oluşan iltihaplı bir hastalık olan 'transvers miyelite' olduğu yazdı. AstraZeneca yetkilileri ise raporla ilgili yorum yapmadı.