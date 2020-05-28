At yarışları başlıyor!
At yarışları 20 Mart'tan bu yana koşulmuyordu..
At yarışları salgın nedeniyle 20 Mart'tan bu yana oynanmıyor. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normal yaşama geçiş de kademe kademe olarak yapılıyor. At yarışları için tahmin edilen tarih 10 Haziran.
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Ünlü at yarışı yazarı Atahan Zilcioğlu 10 Haziran tarihini verdi.
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