Ata Demirer, balık katliamına isyan etti

Ünlü komedyen, oyuncu Ata Demirer, denizlerde yaşanan balık katliamına isyan etti. Demirer, ''5 kulaç suda 3 ton göç levreği çevirmek. İçlerinde 200 gramlık ispendekler var çoluk çocuk hepsi yakalanmış'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2021 Pazar, 18:59
Ata Demirer, balık katliamına isyan etti
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Denizlerde yaşanan balık katliamına isyan eden Ata Demirer, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Demirer, ''5 kulaç suda 3 ton göç levreği çevirmek. İçlerinde 200 gramlık ispendekler var çoluk çocuk hepsi yakalanmış! Boğazların içinde balık tutmayı yasaklamazsak, çocuklara kara kalem balık çizeriz. Yazık'' mesajını paylaştı.


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