Ata Demirer, balık katliamına isyan etti
Ünlü komedyen, oyuncu Ata Demirer, denizlerde yaşanan balık katliamına isyan etti. Demirer, ''5 kulaç suda 3 ton göç levreği çevirmek. İçlerinde 200 gramlık ispendekler var çoluk çocuk hepsi yakalanmış'' ifadelerini kullandı.
Denizlerde yaşanan balık katliamına isyan eden Ata Demirer, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Demirer, ''5 kulaç suda 3 ton göç levreği çevirmek. İçlerinde 200 gramlık ispendekler var çoluk çocuk hepsi yakalanmış! Boğazların içinde balık tutmayı yasaklamazsak, çocuklara kara kalem balık çizeriz. Yazık'' mesajını paylaştı.
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