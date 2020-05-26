Ata Demirer'in tanıttığı Bozcaada çavuş üzümü tescillendi
Çanakkele'nin Bozcaada ilçesinde yetişen çavuş üzümü, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaret onayı aldı.
Bozcaada'da yaşayanların önemli
gelir kaynağı olan çavuş üzümü, son yıllarda Ata Demirer, Feridun Düzağaç,
Merve Boluğur ve Sumru Yavrucuk gibi birçok ünlü tarafından yapılan
tanıtımlarla gündeme gelmiş; Demirer, "Kargalar yimeden sen yi"
diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu bulmuştu.
Çanakkale'nin
Bozcaada ilçesinde, turizm baskısı altında kalan bağcılığın desteklenmesi için
son yıllarda düzenlenen bağ bozumu turları meyvesini verdi. S.S. Bozcaada
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 7 yıl önce dünyaca ünlü 'Bozcaada
Çavuş Üzümü'nün coğrafi işaret tescili için çalışma başlatıldı. Aradan geçen
süre içinde turizm baskısı ve pazar payı bulmakta güçlük çeken çavuş üzümünü
tanıtmak, marka değerini artırmak ve pazar payı oluşturmak için Bozcaada
Kaymakamlığı ve Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ bozumu turlarının
yanı sıra bağcılığı destekleme için çalışma başlattı.
ÜNLÜ İSİMLER TANITIMINI
YAPTI
Bozcaada ilçesinde,
turizm baskısı altında kalan bağcılığın desteklenmesi için düzenlenen bağ bozumu
turlarına, ünlüler de destek vermişti. Bozcaada aşığı komedyen ve oyuncu Ata
Demirer de Ağustos 2018'de çavuş üzümü üretimini desteklemek amacıyla bağ
bozumu yapmış, topladığı üzümlerin tadına bakmış, “Yimelere doyamayacaksınız”
diyerek, herkesi Ada'ya davet etmişti. Demirer, "Kargalar yimeden sen
yi" diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu bulmuştu.
'BOZCAADA ÇAVUŞ
ÜZÜMÜ' OLARAK TESCİLLENDİ
S.S. Bozcaada
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, geçen yıl ekim ayında çavuş üzümünün coğrafi
işaret tescilini almak için Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvuru yaptı. Kurum
tarafından yapılan inceleme sonucu, Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü çavuş üzümü
tescil edilerek, coğrafi işaret onayı aldı.
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