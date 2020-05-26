Ata Demirer'in tanıttığı Bozcaada çavuş üzümü tescillendi

26 Mayıs 2020 Salı, 12:32

Bozcaada'da yaşayanların önemli gelir kaynağı olan çavuş üzümü, son yıllarda Ata Demirer, Feridun Düzağaç, Merve Boluğur ve Sumru Yavrucuk gibi birçok ünlü tarafından yapılan tanıtımlarla gündeme gelmiş; Demirer, "Kargalar yimeden sen yi" diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu bulmuştu.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, turizm baskısı altında kalan bağcılığın desteklenmesi için son yıllarda düzenlenen bağ bozumu turları meyvesini verdi. S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 7 yıl önce dünyaca ünlü 'Bozcaada Çavuş Üzümü'nün coğrafi işaret tescili için çalışma başlatıldı. Aradan geçen süre içinde turizm baskısı ve pazar payı bulmakta güçlük çeken çavuş üzümünü tanıtmak, marka değerini artırmak ve pazar payı oluşturmak için Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ bozumu turlarının yanı sıra bağcılığı destekleme için çalışma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLER TANITIMINI YAPTI

Bozcaada ilçesinde, turizm baskısı altında kalan bağcılığın desteklenmesi için düzenlenen bağ bozumu turlarına, ünlüler de destek vermişti. Bozcaada aşığı komedyen ve oyuncu Ata Demirer de Ağustos 2018'de çavuş üzümü üretimini desteklemek amacıyla bağ bozumu yapmış, topladığı üzümlerin tadına bakmış, “Yimelere doyamayacaksınız” diyerek, herkesi Ada'ya davet etmişti. Demirer, "Kargalar yimeden sen yi" diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu bulmuştu. Ata Demirer'in yanı sıra Feridun Düzağaç, Merve Boluğur, Sumru Yavrucuk ile adaya gelen yerli ve yabancı turistler de bağ bozumu turları ile traktör römorklarında bağlara yolculuk yapıp, üzümlerini dalından kendileri kesip sepetlere doldurarak, çavuş üzümünün tanıtımını yapmıştı.

'BOZCAADA ÇAVUŞ ÜZÜMÜ' OLARAK TESCİLLENDİ

S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, geçen yıl ekim ayında çavuş üzümünün coğrafi işaret tescilini almak için Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvuru yaptı. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu, Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü çavuş üzümü tescil edilerek, coğrafi işaret onayı aldı.