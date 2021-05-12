Atakaş Hatayspor, takım kaptanlarından Soner Örnek'e veda etti

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:21

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kulüple olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Soner Örnek ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örnek’e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Soner Örnek.”