Atakaş Hatayspor, takım kaptanlarından Soner Örnek'e veda etti
Süper Lig'i 6. sırasındaki Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Soner Örnek ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kulüple olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Soner Örnek ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örnek’e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Soner Örnek.”
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