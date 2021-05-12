Ankara 40 yıl sonra Süper Lig'de takımsız kalabilir

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:23

Denizlispor’un ardından ligde dün oynanan maçlar sonucunda Ankaragücü ve Erzurumspor lige veda eden takımlar oldu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar sonunda ise Kayserispor ya da Gençlerbirliği küme düşen son takım olacak.

40 YIL SONRA SÜPER LİG’DE ANKARA TAKIMI OLMAYABİLİR

Son olarak 1980-81 sezonunda Süper Lig’de Ankara takımı yer almıyordu. Oynanacak son hafta karşılaşmalarında alınacak sonuçlara göre gelecek sezon Süper Lig’de Ankara’dan herhangi bir takım olmayabilir.

GENÇLERBİRLİĞİ RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Süper Lig’de dün oynanan maçlarda Gençlerbirliği sahasında Göztepe’yi 5-3 mağlup ederek puanını 38’e yükseltti. İstanbul’da Başakşehir ile karşılaşan Kayserispor ise sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 41 puana yükseldi.

Ligin son haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor’a konuk olacak. Başkent ekibinin ligde kalabilmesi için rakibini mağlup edip Kayserispor’un Fenerbahçe’ye kaybetmesi gerekiyor. Kayserispor puan alırsa Gençlerbirliği’nin alacağı sonuçlar küme düşme hattını etkilemeyecek.

Ankara, Süper Lig'de 2007-08 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.