Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede test yapılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu evinde karantinada dinlendiği belirtildi.
Karantinadaki Deveci'nin kişisel twitter hesabından;
'Kıymetli yurttaşlarım;
Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi.
Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum' paylaşımı dikkat çekti.
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