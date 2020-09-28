Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede test yapılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu evinde karantinada dinlendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 14:15
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Karantinadaki Deveci'nin kişisel twitter hesabından;

'Kıymetli yurttaşlarım;

Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. 

Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum' paylaşımı dikkat çekti.



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