Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 14:15

Karantinadaki Deveci'nin kişisel twitter hesabından;

'Kıymetli yurttaşlarım;

Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi.

Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum' paylaşımı dikkat çekti.



