Atamalarda özel şartlara yer verilemeyecek
Son dönemde kişiye özel açılan ilanların büyük tepki toplamasının ardından YÖK'ten yeni bir adım geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, atama ilanlarında sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesinde dikkat çeken değişikliğie gitti.
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:
“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üst üste gelen eş dost atama haberlerinin ardından, geçen günlerde yaptoğı açıklamada liyakat vurgusu yaparak, "Yeni YÖK olarak kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz" demişti.
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