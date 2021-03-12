Ataması yapılmayan öğretmenler derdini Kılıçdaroğlu'na anlattı

12 Mart 2021 Cuma, 18:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa programında Salihli Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Kılıçdaroğlu aracına geçerken ataması yapılmayan öğretmenler önünü kesti. Atanamayan öğretmen, ücretli öğretmen olarak çalıştırıldıklarını söyleyerek, “Ücretli öğretmenlik şöyle bir şey, ücretli polis yok, ücretli hemşire yok, ücretli milletvekili yok. Milletvekili izne ayrılıyor, onun yerine öğretmenlik mezunu milletvekili yapalım diye bir şey yok. Öğretmenlik mezunu olmayanlar bile 2 bin lira gibi komik bir rakama öğretmenlik yapıyor” diye konuştu.

Öğretmen, Türkiye’de 100 bine yakın ücretli öğretmen olduğunu vurgulayarak, “Şunu dile getirin ücretli öğretmenlik bizler için çok büyük zulümdür. Bunun derhal kaldırılması gerekiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmene “Tamamı kadrolu olması gerekiyor. Bu ayıba da son vermek gerekiyor” diye yanıt verdi. Öğretmen KPSS’de sonuç almalarına rağmen atanmadıklarını vurgulayarak, “20 bin gibi bir müjde duyduk, ne yazık ki müjde değil bu. Mevcut öğretmen açığı belliyken, bu çok üzücü oldu bizim için” diye ekledi. Kılıçdaroğlu, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak, “138 bin öğretmen açığı var. Atama yapacaklarsa 138 bin öğretmen için kura çekmeleri lazım” diye dikkat çekti.