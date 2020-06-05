Ata’nın çiftliği, Millet Bahçesi yapılacak

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Odalar ve meslek örgütleri tepki göstererek “Millet Çiftliği”nin yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Atatürk’ün 1937’de bedelsiz Hazine’ye bağışladığı çiftlik, 1938 yılında da Devlet Üretme Çiftlikleri’ne devredildi.

1961’den bu yana Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki 113 dekarlık alan, Millet Bahçesi yapılacak. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. M. Emin Ergun, 1989’da söz konusu alanın farklı şekillerde kullanıma açılmak istendiğini belirterek “Bu konu, yargıya taşınmıştı.

Danıştay 6. Dairesi arazinin Araştırma Enstitüsü’nde kalmasının kamu yararı olduğuna karar vermişti. Millet Bahçesi yapma girişimi emsal nitelikte olan Danıştay kararını hiçe saymaktır” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez de, Yalova’da ulusumuza emanet arazilerin, bugünlerde siyasi iktidarın rant amaçlı ‘Millet Bahçesi’ projesi ile yok edilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.