Atanmayan öğretmenler: "Eğitim yanıyor, maliye susuyor"

02 Nisan 2021 Cuma, 20:51

Ataması yapılmayan 500 bin öğretmen adına Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen öğretmenler, "Devletimizin, bizi öğrencilerimizle kavuşturacağını düşünerek aylarca bekledik. Fakat yapılacak 20 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un her seferinde söylediği 40 bin üzeri atama için çalışıldığına dair sözleriyle ters düşmüştür. Biz atama bekleyen öğretmenleri, maalesef hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Eylemde “Susma haykır, ek atama haktır", "Öğretmen burada ek 40 bin nerede?", "Eğitim yanıyor, maliye susuyor", "Öğretmene susma, eğitime kıyma", "20 bin hezimet, öğretmene eziyet", "Ücretli kölelik istemiyoruz” sloganları atıldı.

“20 BİN ATAMA, SON 23 YILIN EN DÜŞÜK ATAMA SAYISIDIR"

Atanmayan öğretmen adına basın açıklamasını yapan fen lisesi öğretmeni Şeyda Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Ataması yapılmayan 500 bin öğretmen adına sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyoruz. Sizlere sadece buradan değil, Neşe Alten’in 'Yurdun her karış toprağı kutsal' diyerek öğretmenliğe başladığı ve şehit edildiği topraklardan, Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Necmettin Yılmaz'ın 'Çocukların alın yazısı öğretmenleridir' diye düşünüp göreve başladığı topraklardan, Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği türkü ile öğrencilerini kendine hayran bıraktığı topraklardan, Batman'dan sesleniyoruz: Bizim evimiz bu vatan, çocuklar geleceğimiz. Son nefesimizde bile öğretmen öleceğiz.

2017 yılında yapılan 25 bin atamadan sonra, sayının yetersizliği nedeniyle KPSS puanlarının geçerlilik süresi iki yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik karma alıma sebep olmuş ve ortaya çıkan karma alım uygulaması, her geçen yıl öngörülemeyen mağduriyetler doğurmuştur. Bu yüzden, 2020 KPSS puanlarının geçerliliği sona erdikten sonra, karma alımın uygulamadan kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu durumda karma alım yapılan yıllarda sınava giren öğretmenler; 2017 puanlarıyla üç atamaya dâhil olarak 65 bin alım için, 2018 puanlarıyla dört atamaya dâhil olarak 80 bin alım için, 2019 puanlarıyla üç atamaya dâhil olarak 60 bin alım için tercih yapma hakkına sahip oldu.

2020 KPSS’de yüksek puan alarak branşlarımızda iyi derece alan bizler ise, 2017’de yapılan atamadan daha düşük bir sayı olan 20 bin atama açıklamasıyla mağdur olduk. Bu, sadece karma alım yıllarının değil, son 23 yılın en düşük atama sayısıdır. Devletimizin, bizi öğrencilerimizle kavuşturacağını düşünerek aylarca bekledik. Fakat yapılacak 20 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un her seferinde söylediği 40 bin üzeri atama için çalışıldığına dair sözleriyle ters düşmüştür. Biz atama bekleyen öğretmenleri, maalesef hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstelik yapılacak olan 20 bin atama, bu sene emekli olan ve haziranda emekli olacak öğretmenlerin oluşturduğu kadro boşluğunu doldurmayacak, verilen atamanın öğretmen açığını kapatma noktasında da hiçbir etkisi olmayacaktır. Tüm bunlardan hareketle, 500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var: Öğretmenler, onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda atanmayacaksa ne zaman atanacak?"

“ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞLI BAŞINA VAHİM BİR DURUMDUR”

432 bin 753 öğretmenin girdiği 2020 KPSS sonuçlarına göre, atama sayısı 20 binde kalırsa sınava giren öğretmenlerin sadece yüzde 4,61’inin atanmış olacağını söyleyen Sarıalioğlu, şunları dile getirdi:

"Yani her yüz öğretmenden sadece dördü öğrencilerine kavuşmuş olacak. Her sene değişen sıralama kriteri ve kontenjan anlayışı yüzünden geçmiş yıllara göre atanabilecek sıralamaya sahip öğretmenler, bu sene atama sayısının yetersiz olması sebebiyle kontenjan dışı kalmıştır. Bu durum bazı branşlarda yüzde 30, bazı branşlarda yarı yarıya azalma yaratırken, bazı branşlarda Türkiye birincilerinin dahi ataması yapılmamıştır. Ülke genelinde 107 bin 909 öğretmen açığı vardır ve ayrıca okullarda 80 bin 583 kişi ücretli öğretmen olarak çalışmaktadır. Ücretli öğretmenlerin sadece 37 bini Eğitim Fakültesi mezunuyken, 35 bini lisans, 8 bini ön lisans mezunudur. Ücretli öğretmenlik başlı başına vahim bir durumdur. Kendi mesleği dışında markette, tekstilde, inşaatta, tarlada ve birçok farklı meslekte geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalan binlerce ‘gerçek’ öğretmen görev beklerken; o öğretmenlerin yerine öğretmenlikle alakası olmayan bölümlerden mezun olan kişilerin, ücretli öğretmen adı altında çalıştırılması, olayın vahametini daha da artırmaktadır.”

"ARTIK ÇOK YORULDUM UYKUSUZ GECELERDE DÜŞÜNÜP AĞLAMAKTAN..."

Atanmayan müzik öğretmeni Duygu Dağlı da eylemde kendi durumlarını anlatan bestesini seslendirdi. Dağlı, şarkısında, "Artık çok yoruldum ders çalışmaktan, uykusuz gecelerde düşünüp ağlamaktan" dedi.