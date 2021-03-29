Kadıköy’de okulları başka bir liseyle birleştirildiği için norm fazlası olan 12 öğretmen dava açtı

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Kadıköy’deki Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasına deprem analizi yapılacağı gerekçesiyle yaklaşık 2 sene önce yıkım kararı verildi. Kademeli olarak kapatılması kararı verilen Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğretmen ve öğrenciler, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi’ne misafir olarak gönderildi. Ancak okul, kademeli olarak kapatılmayarak Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi’yle birleştirildi. Okulları başka bir liseyle birleşen 12 öğretmen ise norm fazlası çıkarıldı. Haklarını isteyen öğretmenler, sürece tepki göstererek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dava açtı. İki öğretmen açtıkları davayı kazandı. Davalarını kaybeden ya da yeni dava açan öğretmenler ise kazanan öğretmenleri emsal göstererek üst mahkemeye başvurdu.

‘İMAM HATİPLERE TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Hukuki süreci kazanan iki arkadaşımızın yanında diğer arkadaşlarda davalarını sürdürüyor. Eğitim-Sen olarak biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, herhangi bir mahkeme kararına bağlı kalmaksızın mağduriyetin sonlanması için yazı gönderdik. Bize gelen cevapta mahkeme kararı dışında yapabilecekleri bir şey olmadığını belirttiler. Okulu kademeli olarak kapatmak yerine bütünüyle kapattılar. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mağduriyet yaşadılar. Kamu, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin yararının gözetilmesi gerekiyor” dedi. Okul değiştiren öğrencilerin de mağdur edildiğini kaydeden Çalık, “Okul binasının bu şekilde gözden çıkarılması doğru bir adım olmadı. Kalabalık sınıfların engellenmesi gerekiyor. Milli Eğitim’in; öğrencilerin, öğretmenlerin ve kamunun lehine imza atmasını bekliyoruz. Bu tür okulları kapatarak imam hatip liselerini teşvik etmeye çalıştıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan okulun yeniden yapılması için bir hayırsever tarafından 3,5 milyon TL bağış yapıldığı, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kayıtlarında bulunduğu ileri sürülen bağışın akıbetine ilişkin müfettişlerinin soruşturma yürüttüğü öğrenildi.